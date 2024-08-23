شاهد.. ديانا حداد تغني "ماس ولولي" فى مهرجان العلمين الجديدة

كتب محمد شرقاوى

على أرض السحر والجمال في العلمين الجديدة، شاركت الفنانة ديانا حداد فى أداء أغنية "ماس ولولي" وسط تفاعل مع جمهور المهرجان الذي تفاعل مع الأغنية بشكل كبير، وعرضتها قناة "الحياة" فى سهرة خاصة بمشاركة الإعلامي شريف مدكور.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

ويهدف المهرجان إلى الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.