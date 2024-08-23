رفع 163 حالة إشغال طريق وتحرير 173 مخالفة متنوعة فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز مدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 163 حالة إشغال طريق، وتحرير 172 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، برفع الإشغالات والتعديات من نطاق (طريق نمرة 6، منطقة الجامعة القديمة، شارع مصر، ميدان عباس)، تضمنت رفع 2 عربة بيع متحركة، 9 كراسي، 21 ترابيزة، 5 قصاري حديد ،2 سلم خشب، و2 ترابيزة بيع.

فيما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، بعمل عدة حملات لرفع الإشغالات من بمناطق (شارع العشريني، حي السلام، الشهداء، شارع شبين الكوم، الحدائق العامة)، والتي أسفرت عن تحرير 12 مخالفة إشغال طريق، ورفع 104 كرسي، 17 ترابيزة، 2 عربة أطفال، أرجوحة أطفال، 9 إستاند شبك، 30 شبشب بلاستيك، فاترينة بيع، حامل شاشة، جريل طهي، عربة بيع فول، عربات بيع الطعام، كرفان، و23 شيشة.

أيضًا ورفعت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية الإشغالات من نطاق الحي، حيث تم رفع 75 حالة إشغال طريق، وتحرير 110 مخالفة إشغال طريق، والتحفظ على 93 كرسي، 2طاولة، 6 بنك خشبي، أيضًا رفع عربات 18 بائع متجول بمحيط مناطق (الصفا، الـ 500 وحدة، والشارع التجاري).

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، برفع إشغالات الطريق بنطاق طريق النصر العريش التابع لقرية جلبانة، حيث تم رفع 7 حالات إشغال طريق، بالإضافة إلى المرور على قرى التقدم، السلام، والأبطال.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، برفع جميع الإشغالات من مناطق (شارع المعاهدة، شارع التحرير، شارع بن بيلا)، وفتح طريق عزبة الصعايدة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع 25 حالة إشغال طريق بمناطق (شارع المعاهدة، وشارع المطار).

وفي مدينة فايد تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات من نهر الطريق بمناطق (طريق السواحل، والشارع الجديد).

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 38 إشغال، وتحرير 38 مخالفة إشغال طريق بمناطق (الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد)، عبارة عن كراسي ترابيزات، إستاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة لتحرير 12 مخالفة لعدد من السيارات، لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن حملات رفع الإشغالات و التعديات على الطريق العام، التي تم تنفيذها باحياء اول و ثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات الشرطة، هي بداية لعودة الانضباط للشارع الإسماعيلي و التصدي لمحاولات الخروج عن القانون ، و سيتبعها حملات متكررة بكافة أرجاء المحافظة.



