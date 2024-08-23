رئيس مدينة أرمنت يتابع أعمال النظافة والتجميل بقرى المحاميد بحرى والديمقراط

الأقصر – أحمد مرعى

تابع علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم الجمعة، أعمال إدارة النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري وتجميل مدخل قرية الديمقراط، وذلك بناء على تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنسيق الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وقال رئيس مدينة أرمنت، فى بيان صحفى، إنه تم رفع القمامة الموجودة على المدخل وعمل أرصفة وزراعتها بأشجار الزينة والظل، حيث إنه يوجد مدخل لمدينة أرمنت الفرعي والقري الآخري، وذلك بالجهود الذاتية للمجتمع المدني من أهل القرية، وذلك تحت إشراف رئيس القرية ومشرفى التنظيم ومشرفى النظافة والتجميل ومعدات المركز، موضحاً أن مبادرة 100 مليون شجرة ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، للعمل على خفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفى نفس السياق فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، حيث أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 350 متر.

وأكد رئيس المدينة، على إنه تنوعت الحالات بين قواعد ورقاب أعمدة خرسانية، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، ومعدات الوحدة المحلية للمركز، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة مدير وموظفي المتابعة ومدير الحملة، ومشرف التنظيم ومشرف الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي.



أعمال النظافة والتجميل بقرى المحاميد بحرى والديمقراط



رئيس مدينة أرمنت يتابع أعمال النظافة والتجميل بالقرى