دورة تدريبية فى القانون الدولى للكوادر الأمنية بأكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية للكوادر الأمنية بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.

اختتمت بمقر "مركز بحوث الشرطة" بالأكاديمية فاعليات الدورة التدريبية الرابعة التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "القانون الدولى الإنسانى وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى"، بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة خلال الفترة من 18-21/8/2024م.

وقد تضمن البرنامج التدريبى بالدورة التدريبية " التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى - تصنيف النزاعات المسلحة - الفئات المشمولة بالحماية - آليات احترام القانون الدولى، ومبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

كما شهدت فاعليات الدورة على مدار فترة إنعقادها تدريبات للكوادر الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين، إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.