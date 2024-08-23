حى ثان الإسماعيلية ينفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في حي السلام

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حق المواطنين في الطريق العام، وإعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وتنفيذا لتلك قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع قوات الشرطة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع العشريني، شارع مسجد الصالحين، شارع الغابة، حديقة الأندلس، والغابة الشجرية بمنطقة حي السلام.

وذلك بحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية، قائد شرطة المرافق، مأمور قسم شرطة ثان الإسماعيلية، الحماية المدنية، والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 80 كرسي بلاستيك، 17 ترابيزة بلاستيك، 20 كرسي جلد، 2 عربة أطفال، أرجوحة أطفال، ستاند شبك، 2 ميزان، بنك خشب، 30 شبشب بلاستيك، فاترينة، 3 شكائر أسمنت، سماعة، 4 كراسي برميل، حامل شاشة، جريل طهي، ترولي خبز، 2 أنبوبة، 8ستاند حديد، عربة فول، عربة يدوى، 23 شيشة، و كرفان صغير.

وقام قسم شرطة المرافق بتحرير 13 محضر إشغال طريق، وقام قسم الإشغالات بتحرير 40محضر إشغال طريق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، التي تم تنفيذها بحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع قوات الشرطة، هي بداية لعودة الانضباط للشارع الإسماعيلي والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون، وسيتبعها حملات متكررة بكافة أرجاء المحافظة.

كما وجه "أكرم" ، كافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع، لعدم تكرار المخالفات.







