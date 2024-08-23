حديقة "سعد زغلول" أشهر حدائق محافظة بورسعيد عمرها 95 عاما.. صور

بورسعيد -محمد عزام

تعددت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة بورسعيد ، وتأتى حديقة "سعد زغلول " والتى سميت على اسم اشهر زعماء المقاومة المصرية، على رأسها وتعتبر أشهرها، لكونها متنفسا لأهالى المحافظة وزوارها من المحافظات المجاورة.

موقعها:

تقع حديقة "سعد زغلول"، فى منتصف مدينة بورسعيد بنطاق حى العرب، اقدم احياء المحافظة و أكثرها شعبية.

مساحتها:

تبلغ مساحة حديقة "سعد زغلول" ببورسعيد 11800.00 متر مربع.

نشأتها التاريخية:

أقيمت حديقة " سعد زغلول" فى عام 1929 م، وتم افتتاحها بعد التطوير فى احتفالات 6 أكتوبر 2017م بحضور رئيس حزب الوفد وقتها، وبها تمثال لسعد باشا زغلول والعديد من الأشجار والزهور والورود ذات الألوان الزاهية.

تطويرها:

دخلت حديقة "سعد زغلول" فى التطوير ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار ثقافة بلا جدران"، حيث تم تجهيز "كشك موسيقى" وإزالة الأسوار من الحديقة؛ بالإضافة إلى تجهيز المساحات الخضراء وتطويرها بشكل جمالى.

كما شمل تطويرها إقامة منطقة لألعاب الأطفال داخل الحديقة وزيادة أعداد أماكن الجلوس وإقامة دورات مياه على أعلى مستوى، وكذلك عمل مساحات خضراء بشكل جمالى.

تماثيل الحديقة:

كشف تطوير حديقة "سعد زغلول" عن وجود تمثال الفلاحة المصرية للنحات محمود مختار؛ وذلك خلال جولة للنحات عصام درويش بالحديقة للوقوف على مدى إمكانية التطوير بها.

قال المهندس طارق نوفل، استشارى مشروع تطوير الحديقة، إن تمثال الفلاحة المصرية الذى تم اكتشافه داخل الحديقة تبلغ القيمة التقديرية له حاليا 4 ملايين جنيه؛ مشيرا إلى أنه كشركة منفذة للمشروع قاموا بفك التمثال وتسليمه لحى العرب.

وأكد استشارى المشروع، أن التمثال حدد له مكانان بعد رفع كفاءته ليتم وضعه بأحدهما وهما "المركز الثقافى الترفيهى بطرح البحر، المتحف القومى بعد بنائه بحى الشرق"؛ وذلك بعد توصية المتخصصين بوضع التمثال فى مكان مغلق على خلاف وضع الحديقة المفتوحة.

وأوضح "نوفل" أن تكلفة تطوير الحديقة بلغت حوالى 3 ملايين و100 ألف جنيه؛ حيث تم وضع كراسى رخامية وإزالة أسوارها وتخصيص مساحات خضراء كثيرة بجانب الممرات بداخلها.

كما يوجد بالحديقة أيضا تمثال الزعيم سعد باشا زغلول، والتى تم تسمية الحديقة على اسمه تخليدا لذكراه.

أهميتها:

قال عنها "اللواء عادل الغضبان"، محافظ بورسعيد السابق، أن حديقة سعد زغلول تكتسب أهمية خاصة نظرًا لموقعها المتميز بمنتصف المدينة، وتشهد إقبالًا كبير من المواطنين الأمر الذى يتطلب تطويرها بشكل يليق باسم الحديقة؛ وكذلك توفير متنزه ملائم به جميع الإمكانيات.



مبادرة حدائق بلا أسوار:

تُعد مبادرة " حدائق بلا أسوار ثقافة بلا جدران" بمحافظة بورسعيد هى الأولى على مستوى مصر، وكان قد أطلقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق، فتحررت الحدائق العامة من أسوارها وفتحت جدرانها أمام المواطنين، وأصبحت قبلة للزائرين من أهالى المحافظة والمحافظات والبلدان الأخرى، ومنبرًا للثقافة والفعاليات المختلفة منذ إطلاقها فى عام 2016.

لم يتوقف قطار مبادرة "حدائق بلا أسوار" فى حى واحد فقط بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حى الزهور، لتصبح المحافظة إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق فى كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة "حدائق بلا أسوار".

ولم يتم فتح أسوار الحدائق فقط أمام المواطنين بل تم إقامة الندوات الثقافية والفعاليات الفنية والحفلات الغنائية فى مختلف المناسبات العامة فى تلك الحدائق، مثل مبادرة "كشك الأخلاق"، التى توجد وسط حديقة المنتزه إحدى الحدائق العامة فى شارع طرح البحر.

وجاءت أهم الحدائق التى تم تطويرها ورفع كفائتها فى بورسعيد بطابع تاريخى مميز هى: حديقة فريال التاريخية، حديقة المسلة "ميدان الشهداء"، حديقة التاريخ سابقا وساحة مصر حاليًا والمطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، حديقة سعد زغلول، وغيرها من الحدائق الأخري.



تمثال بالحديقة



تمثال سعد زغلول



جانب من الحديقة



جانب من مسرح الحديقة