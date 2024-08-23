جمع ورفع 14 ألف طن قمامة ومخلفات من مراكز وقرى الإسماعيلية خلال أسبوع

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 13910 طن خلال الفترة من 16 حتى 22 أغسطس الجارى.

حيث قامت الوحدة لمركز ومدينة الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1560 طن من عموم الوحدات المحلية التابعة لها.

و في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية للحي برفع حوالي 660 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1100 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 645طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 780 طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 710 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 850 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 955طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 500 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

و في مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 6150 طن من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة20 كشاف إنارة، وتركيب 18 كشاف ليد بقرى الفردان، نفيشة، الحجازة، وعين غصين.

فيما قامت الوحدة المحلية لحي أول بصيانة وإنارة 17 عمود ، بمنطقة البهتيني، منطقة الجامعة القديمة والأفرنج، شارع (الإسكندرية، دمشق، عرابي، محمد علي، شارع الجامع العباسي، شارع شركة التمساح المتفرع من شارع أم كلثوم)، كما تم تركيب علبة إنارة وعداد جديد للأعمدة.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان بتركيب 16كشاف ليد، وإصلاح وصيانة 10 كشافات، بشارع المنوفية، طابا، العشريني، محمد يوسف بالثلاثيني، شارع النقطة بالشهداء، شارع السيدة زينب من شارع المنصورة وشارع، بالإضافة لشد سلك بمسافة 300 متر، وإصلاح لوحة إنارة عامة.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة مناطق جاردن سيتي، مدرسة جاردن سيتي، خلف نادي المعلمين، شارع الدوحة، ميدان الزهور، المنطقة السابعة، منطقة المتطور الداخلية و المتطور تجاه شارع القماش، خلف الهلال الأحمر، شارع بنها، محيط مستشفى حكيم، مسجد فهد السيد والإغاثة، طريق الكوكاكولا، منطقه الإعلام الداخلية ومدخل المدرسة، ومحيط قسم ثالث.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة 10 كشافات وتركيب 2 لمبة ليد بعموم القرية، طريق القنال، قرية الهويس، قرية كسفريت بمنطقة التوني، شد وتحريب سلك بطول 100متر قائم قديم.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ٥٠ كشاف إنارة بنطاق المدينة القديمة، المدينة الجديدة، قرية التقدم، منطقة الربع، منطقة ميت أبو الكوم، بالإضافة لتركيب 10 أعمدة إنارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وشد300 م سلك إنارة عامة.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 55 عمود إنارة، وتركيب 32 لمبة ليد بمنطقة الشهيد خيري، طريق نمرة 5 البلاح بزمام القرية، قرية الرياح، ومنطقة عمارات الجندي.

كما تم زراعة 2 عمود كهرباء واستبدال الأعمدة المتهالكة وشد الأسلاك الكهربائية وجاري استكمال العمل وتوصيل الكهرباء للمواطنين بمنطقة أبوخليل نمرة 3، عزبة الزقازيق، قرية البياضية، طريق أبونجيب، أيضًا تم توصيل الكهرباء بمدرسة الفصل الواحد.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة127 كشاف، وتركيب 17 لمبة ليد بمقابر المدينة، قرية 30 يونيه، عزبة الشيخ سليم وعزبة العوايصة، عزبة أبوحزين وعزبة المحسمة المحطة.

وفيما يخص مركز ومدينة أبوصوير، تم صيانة 44 كشاف إنارة وتركيب 12 كشاف إنارة وتركيب 8 لمبة ليد جديدة، بقرية السبع آبار الغربية، المحسمة الجديدة، أبوصوير البلد، الواصفية، والسبع آبار الشرقية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة 233 عمود إنارة، وتركيب 45 لمبة ليد، وذلك بنطاق المدينة، قرية القصاصين القديمة، منطقة السلام، قطاع الحمادة، الجزيرة الخضراء، نطاق الملاح، الظاهرية، وأبوعاشور.

