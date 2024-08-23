جامعة عين شمس تصدر بيانا بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية: نثق فى القضاء العادل

كتب محمود راغب

أكدت إدارة جامعة عين شمس - تعقيبًا على الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي - بشأن الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي، التزامها الكامل بحماية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

كما أكدت الجامعة فى بيان لها التزامها بالمسار القانونى، واتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها، من خلال تحرير محضرى رقم ٣٧٤٧ و ٣٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ إدارى الوايلى بشأن وقائع الاعتداء، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتلتزم الجامعة بعدم الرد علي ما يثار حاليا لحين الإنتهاء من التحقيقات. وتؤكد الجامعة ثقتها الكاملة في الأجهزة المنوطة بالتحقيق وفى قضاء مصر العادل.

وتؤكد إدارة الجامعة أن خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية بكافة الأقسام تعمل على مدار الساعة لكافة المواطنين المصريين بأعلى قدر من الجودة والكفاءة.



