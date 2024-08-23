جامعة دمنهور تعقد فعاليات التدريب الصيفي لطلاب قسم الدراسات المالية والجمركية بكليه التجارة

تجارة دمنهور تنظم زيارات ميدانية للمعهد الجمركي وميناء الإسكندرية في إطار التدريب الصيفي لطلاب الدراسات المالية والجمركية

نظمت كلية التجارة زيارات ميدانية لطلاب قسم الدراسات المالية و الجمركية على مدار يومين تضمن أولهما زيارة المعهد الجمركي، بينما شملت الزيارة الميدانية لثاني أيام التدريب ميناء الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أشرف عبدالله - قائم بعمل عميد كلية التجارة.

فعاليات التدريب



تضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهامة لهذا التخصص ومنها إجراءات التخليص الجمركي، وأنواع الحاويات، والنقل متعدد الوسائط، والوكيل الملاحي، وكيفية تقدير القيمة للأغراض الجمركية والضريبة الجمركية، و إجراءات الاستيراد والتصدير، وكذا تم عمل نموذج محاكاة بصرية لأنواع الحاويات المختلفة.

تناول البرنامج أيضا التركيز على تنمية المعارف والمهارات الفنية الخاصة بمجال الاستخلاص الجمركي والشركات الملاحة، والتثمين و مأمورين الجمرك، وكذا التعرف على مستجدات العمل الجمركي وغير الجمركي على الصعيد الداخلي والخارجي.



جانب من التدريب

من جانبهم أعرب الطلاب عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية مشيدين بدور السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم والمعلومات القيمة التي استفادوا بها خلال التدريب والتي تؤهلهم فعليا إلى سوق العمل.



التدريب



فعاليات التدريب

جدير بالذكر أن التدريب الميداني للطلاب يمثل مجال الخبرة الأولى للطالب، من خلال تطبيق ما تعلمه في البيئة الحقيقية مما يعطي للطالب فرصة التعامل مع مختلف الضغوط التي قد يواجهها في سوق العمل، وكذا يساعد الطالب على تطوير مدى فهمه لإجراءات العملية التعليمية و يعزز مهارات التعليم الفردي لدى الطلبة، كما يتيح فرصة للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجال العمل، ويساعد الطلاب على فهم احتياجات وخصائص البيئة التي يفترض أن يعمل بها وهو وسيلة فعالة لمساعدة الطالب على اكتساب قدرات ومهارات جديدة لم يكن يمتلكها، وتمكن هذه المهارات الطالب من توسيع مفاهيمه، وتعديل اتجاهاته، وترسيخ قدرته على الابتكار، والإبداع، والتجديد يربط بين الجانب (النظري) المعرفة المكتسبة، والجانب العملي (العمل).