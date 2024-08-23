تنفيذ 780 مشروعا بقطاع التعليم فى بنى سويف بأكثر من 1.6 مليار جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بقطاع التعليم من خلال رفع كفاءة وتطوير كل مكوناته والتي ترتكز مجملها في المدرسة والمعلم والمنهج، وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وأن تشمل كل القطاعات الخدمية والتنموية، ومشيرا إلى دعم الجهاز التنفيذي بالمحافظة لكل الجهود الحكومية والرسمية التي تستهدف توفير متطلبات هذه القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس محمد ياسين طه المدير العام لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف، والذي تضمن إنجازات الدولة التي نفذها أو أشرف عليها فرع الهيئة بالمحافظة خلال الفترة من ديسمبر 2019حتى 30يونية من العام الحالي، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة خلال تلك الفترة أكثر من مليار و665 مليون و924 ألف جنيه، عبارة عن 780مشروعًا، شملت 4 محاور هي (مشروعات إنشائية جديدة، أعمال صيانة وتطوير، مشروعات قطاع التعليم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات مؤداة للغير).

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ،تم الانتهاء وتسليم 145 مدرسة بقرى ومراكز المحافظة خلال الـ 4 سنوات، سواء تعليم أساسي، أو ثانوي أو فني أو تجاري، مابين إنشاء جديد وتوسعات أفقية ورأسية وإحلال كلي وجزئي، أضافت 2155 فصلًا جديدًا لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلبة والطالبات بمختلف مراحل التعليم، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 855 مليون و927 ألف جنيه.

وفيما يخص مشروعات أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة المدارس، فقد تم تنفيذ 464 مشروعا بمدارس المحافظة شملت (268 مشروع صيانة شاملة+ 196 مشروع صيانة بسيطة) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 414.5 مليون جنيهًا، كما قامت هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف بتنفيذ 61 مشروعا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقطاع التعليم، أضافت 761 فصلًا إلى جملة الفصول القائمة، بتكلفة تجاوزت 286 مليون و866 ألف جنيه، بجانب 82 مشروعًا إسناد مشترك وطرح منفصل بمشروعات المبادرة.

إضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بتنفيذ 28 مشروعًا ضمن الأعمال المؤداة للغير"من الجهات والقطاعات والمديريات" عبارة عن إنشاءات جديدة وتطوير ورفع كفاءة بقطاع الصحةبلغت أكثر من 30 مليونا و460 ألف جنيه، بجانب 6مشروعات تطوير ورفع كفاءة إدارات تعليمية، ومناهل المعرفة، بتكلفة حوالي 17 مليون و491 ألف جنيه، وكذلك 10مشروعات بقطاع التموين بتكلفة إجمالية 5 ملايين و396 ألفا، و5 مشروعات وحدات إطفاء بتكلفة تجاوزت 8 ملايين و559 ألف جنيه.