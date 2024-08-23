تنفيذ 24 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف فى قرى ومدن الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ 24 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1730 مترا تقريبًا.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد، عبارة عن سور من الطوب الأحمر وأعمدة خرسانية، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة 15 مترا بقرية الضبعية.

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لسور حديدي بطول 48 مترا، بمنطقة الجامعة القديمة.

وتابعت الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، تنفيذ إزالة لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف، حيث تم إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقة أرض الجمعيات، وحالة هدم بدون ترخيص بمنطقة الحرفي، وتم التحفظ على أدوات الهدم، كما تم إزالة فورية لسور بدون ترخيص.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف، لصبة خرسانية "بناء بدون ترخيص"، بطريق السواحل القديمة بقرية أبوسلطان.

والحالة الثانية، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لصبة لبشة خرسانية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بمنطقة السعيدية بقرية أبوسلطان.

فيما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، تنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، على مساحة 120 متر، وبارتفاع 2 متر، بقرية الروضة.

والحالة الثانية، عبارة عن إيقاف حالة بناء بدون ترخيص، على مساحة 190 متر، بعزبة الصعايدة، وتمت الإزالة بوجود إدارات المتابعة، الإشغالات، والإدارة الهندسية.

والحالتين الثالثة والرابعة، عبارة عن إيقاف تنفيذ شدات خشبية، على مساحة 220 متر و180متر، بعزبة الصعايدة.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف، الأولى عبارة عن شدة خشبية لمنزل، والثانية عبارة عن شدة خشبية لسمل "بناء بدون ترخيص" على مساحة 215 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ 8 حالات إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية، على مساحة 32متر (بناء مخالف) على أرض زراعية، بعزبة الدواويس بقرية السلام.

و الحالة الثانية، إزالة فورية لبناء مخالف، عبارة عن منافع بطول 10متر وبارتفاع متر ونصف، بعزبة زهير صبري بقرية المحسمة القديمة.

الحالة الثالثة، عبارة عن فك شدة خشبية لإقامة سقف خرساني لدور أرضي، على مساحة 100 متر "بناء بدون ترخيص" بعزبة النجارين.

والحالة الرابعة، إزالة فورية لحائط مبني من الطوب الأبيض بدون ترخيص، على مساحة 30 متر.



الحالة الخامسة، قامت الوحدة المحلية لقرية الوادي الأخضر بتنفيذ إزالة فورية، عبارة عن تشوين مواد بناء وسور بالطوب الأبيض على مساحة 60 متر، بعزبة الصحابة.

والحالة السادسة والسابعة، قامت الوحدة المحلية لقرية 30 يونيه بفك شدة خشبية، لمحاولة تعد عبارة عن صب سقف خرساني للدور الثالث، وفك شدة خشبية لمحاولة صب سملات خرسانية، على مساحة 90 متر.

الحالة الثامنة، إزالة فورية لشدة خشبية معدة لإقامة أعمدة خرسانية، لدور ثالث علوي "بناء بدون ترخيص"، على مساحة 100 متر بعزبة صبري بقرية أم عزام.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لسور بدون ترخيص، بنطاق قرية الملاك.

الحالة الثانية، عبارة عن إزالة فورية لسملات، على مساحة 100 متر تقريبًا، بعزبة أبوخليفة بنطاق قرية أبوعاشور.

والحالة الثالثة، عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة وقواعد خرسانية مسلحة، على مساحة 120 متر تقريبًا، بقرية أبوعاشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





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