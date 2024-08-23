اليوم السابع
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تنظمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب.. ماراثون جرى على كورنيش العلمين.. صور

الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:29 م
تنظمه الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب.. ماراثون جرى على كورنيش العلمين.. صور ماراثون جرى على كورنيش العلمين
تصوير محمد الحصرى

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وصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى مقر انطلاق ماراثون الجري بالمنطقة الترفيهية على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتجرى الاستعدادات لبدء ماراثون جرى على شاطئ العلمين الجديدة والذى يحمل اسم alamein run  وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة تنوعا كبيرا في فعالياته المقامة على مدار اليوم، الجمعة، ما بين الغناء والترفيه، والعروض المسرحية، والمسابقات الخاصة بالفنون القتالية، إلى جانب ماراثون الجري، وماراثون الدراجات.

ويستقبل مسرح "يو أرينا"، اليوم، حفلاً من نوع خاص، تحييه فرقة "كايروكي" الشهيرة، ويقدمون خلاله باقة مميزة من أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى مشاركة مطرب الراب توليت لأول مرة في بداية الحفل وتقديمه مجموعة من أغانيه التي حصدت تفاعل الجمهور على مدار الأيام الماضية، كما يشهد هذا الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، ونفاذ أغلب تذاكره.

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

انطلاق مارثون الجرى فى مهرجان العلمين
انطلاق مارثون الجرى فى مهرجان العلمين

انطلاق مارثون العلمين بمشاركة ضخمة من الشبا
انطلاق مارثون العلمين بمشاركة ضخمة من الشبا

انطلاق مارثون العلمين
انطلاق مارثون العلمين

بدء مارثون مدينة العلمين الجديدة
بدء مارثون مدينة العلمين الجديدة

جانب من المارثون
جانب من المارثون

حضور كبير على المارثون
حضور كبير على المارثون

مارثون العلمين
مارثون العلمين

نقطة انطلاق ماراثون العلمين لجديدة
نقطة انطلاق ماراثون العلمين لجديدة
المشاركون فى مارثون الدرجات بمدينة العلمين
المشاركون فى مارثون الدرجات بمدينة العلمين

المشاركون فى مارثون الدرجات
المشاركون فى مارثون الدرجات

انطلاق مارثون الدرجات
انطلاق مارثون الدرجات

حضور كبير على مارثون الدرجات بمدينة العلمين الجديدة
حضور كبير على مارثون الدرجات بمدينة العلمين الجديدة

نقطة انطلاق مارثون الدرجات
نقطة انطلاق مارثون الدرجات

 







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