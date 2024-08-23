تعين شريف مكاوى قائما بأعمال رئيس حى غرب مدينة نصر وفيفى عبد الغنى لحى الخليفة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرار بندب شريف محمد شريف مكاوى ( بدرجة مدير عام ) القيام باعمال رئيس حي غرب مدينة نصر نقلا من حي دار السلام .

كما أصدر محافظ القاهرة قرار بتكلف فيفى عبد الغنى عبده سعيد ( المستوى الأول | - تنمية ادارية ) للقيام بأعمال رئيس حي الخليفة بجانب عملها.

وجاء فى قرار المحافظ أن ذلك بعد الاطلاع على قانون رقم (43) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار رقم ٣٩٩٥ لسنة 2023 .

