تعرف على أهم التحديات التى تواجه زراعة الثوم

تعتبر مصر ثاني أكبر دولة منتجة لـ الثوم في العالم بعد اسبانيا من حيث انتاجية وحدة المساحة "إنتاجية الفدان"، وتتركز معظم المساحات في المنيا وبنى سويف والشرقية والدقهلية" ومن المحاصيل التى لها سقف انتاجية عالى وبيستجيب للعمليات الزراعية الصحيحة وفى التوقيت المناسب .
وفى التقرير التالى نتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجه الثوم :
1- قلة عدد الأصناف الموجودة في مصر وهى الصنف البلدى وسدس 40 و إيجا سيد 1
2- انتشار مرض العفن الأبيض في كثير من أراضي الوادي وهذا المرض يسببه فطر يظل حيا في التربة لمدة تذيد عن 20 عاما وبالتالى فإنه يحدد نوعية الأرض الصالحة لزراعة الثوم.
3- تتناقص المساحات فى أراضى الوادى بسبب انتشار هذا العفن الأبيض.
4- التذبذب الشديد فى أسعار المحصول من عام إلى آخر .
5- زيادة تكلفة الانتاج التي قد تذيد عن 60 إلى 75 ألف جنيه وتتمثل هذه التكلفة في التقاوي – الأسمدة– العمالة – المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش والإيجار.
6- وجود فجوة كبيرة بين المزارعين والمصدرين يتخللها كثير من الوسطاء.
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