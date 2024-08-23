تعرف على أهم التحديات التى تواجه زراعة الثوم

كتبت أسماء نصار

‎تعتبر مصر ثاني أكبر دولة منتجة لـ الثوم في العالم بعد اسبانيا من حيث انتاجية وحدة المساحة "إنتاجية الفدان"، ‎وتتركز معظم المساحات في المنيا وبنى سويف والشرقية والدقهلية" ومن المحاصيل التى لها سقف انتاجية عالى وبيستجيب للعمليات الزراعية الصحيحة وفى التوقيت المناسب .

‎وفى التقرير التالى نتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجه الثوم :

‎1- قلة عدد الأصناف الموجودة في مصر وهى الصنف البلدى وسدس 40 و إيجا سيد 1

‎2- انتشار مرض العفن الأبيض في كثير من أراضي الوادي وهذا المرض يسببه فطر يظل حيا في التربة لمدة تذيد عن 20 عاما وبالتالى فإنه يحدد نوعية الأرض الصالحة لزراعة الثوم.

‎3- تتناقص المساحات فى أراضى الوادى بسبب انتشار هذا العفن الأبيض.

‎4- التذبذب الشديد فى أسعار المحصول من عام إلى آخر .

‎5- زيادة تكلفة الانتاج التي قد تذيد عن 60 إلى 75 ألف جنيه وتتمثل هذه التكلفة في التقاوي – الأسمدة– العمالة – المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش والإيجار.

‎6- وجود فجوة كبيرة بين المزارعين والمصدرين يتخللها كثير من الوسطاء.