تخدم 46 ألف نسمة.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودها فى تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع المختلفة، والتى منها قرية سلوا بحرى بمحافظة أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه المشروعات، تعرف عليها:

- تقع قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان.

- القرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- جارى تنفيذ 24 مشروعًا فى سلوا بحرى ضمن المبادرة الرئاسية.

- تخدم هذه المشروعات نحو 46 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية.

- تم الانتهاء من 17 مشروعًا بنسبة 100%.

- تشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها إنشاء المجمع الزراعى، ووحدة الإسعاف، ووحدة طب الأسرة، ومكتب بريد جعفر الصادق، وأيضًا إنشاء مركزى شباب الشطب وجعفر الصادق، بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والإحلال الكلى والجزئى لمدرسة الشهيد أحمد الليثى الابتدائية ومدرسة الحجندية الابتدائية.

- وتضم مشروعات المبادرة أيضًا، إحلال وتجديد شبكات المياه وإستكمال تطوير خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء بالقرية وتوابعها، فضلًا عن مشروع إنشاء العمارات السكنية "سكن كريم" بقرية الحجندية بإجمالى 17عمارة تضم 136وحدة سكنية ملحق بكل وحدة حظيرة للمواشى والطيور حيث جارى تلافى جميع الملاحظات المرصودة تمهيدًا لاستلامها ابتدائيًا.

خدمات الإسعاف



خدمات جماهيرية



مبان خدمية



مدارس



مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى



مشروعات سكنية