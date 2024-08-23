اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:38 ص
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تخدم 46 ألف نسمة.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى بأسوان

الجمعة، 23 أغسطس 2024 01:00 ص
تخدم 46 ألف نسمة.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى بأسوان مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودها فى تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع المختلفة، والتى منها قرية سلوا بحرى بمحافظة أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه المشروعات، تعرف عليها:

- تقع قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان.
- القرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
- جارى تنفيذ 24 مشروعًا فى سلوا بحرى ضمن المبادرة الرئاسية.
- تخدم هذه المشروعات نحو 46 ألف نسمة موزعين على 6 قرى فرعية.
- تم الانتهاء من 17 مشروعًا بنسبة 100%.
- تشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها إنشاء المجمع الزراعى، ووحدة الإسعاف، ووحدة طب الأسرة، ومكتب بريد جعفر الصادق، وأيضًا إنشاء مركزى شباب الشطب وجعفر الصادق، بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والإحلال الكلى والجزئى لمدرسة الشهيد أحمد الليثى الابتدائية ومدرسة الحجندية الابتدائية.
- وتضم مشروعات المبادرة أيضًا، إحلال وتجديد شبكات المياه وإستكمال تطوير خطوط وأعمدة ومحولات الكهرباء بالقرية وتوابعها، فضلًا عن مشروع إنشاء العمارات السكنية "سكن كريم" بقرية الحجندية بإجمالى 17عمارة تضم 136وحدة سكنية ملحق بكل وحدة حظيرة للمواشى والطيور حيث جارى تلافى جميع الملاحظات المرصودة تمهيدًا لاستلامها ابتدائيًا.

خدمات الإسعاف

 

خدمات الإسعاف

 

خدمات جماهيرية
خدمات جماهيرية

 

مبان خدمية
مبان خدمية

 

مدارس
مدارس

 

مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى
مشروعات حياة كريمة بقرية سلوا بحرى

 

مشروعات سكنية
مشروعات سكنية

 

ملاعب
ملاعب

 







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