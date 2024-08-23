تحرير 27 محضرا وإعدام منتجات غذائية خلال حملة تفتيشية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم، باستمرارية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين،وضمن خطة المحافظةفي مجال ضبط ومراقبة الأسواق.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح جاد" قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن، بحملة للمرور علي العديد من المنشآت الغذائية والأسواق والمخابز بمركزي ببا وإهناسيا، تحت إشراف د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر "بمركز ببا" شملت مخالفات للاشتراطات الصحية والنظافة، وتم التحفظ على 70 كجم من الشيبسي مخلفات مصانع، وإعدام 25 كجم من الأغذية التالفة، بجانب تحرير 20 محضرا لمخالفات بمخابز قرى (العواونة، سدمنت الجبل، الأنصار) بإهناسيا بالتنسيق مع إدارة التموين، وتم إخطار الوحدة المحلية لوقف نشاط 2 منشأة غذائية لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإعدام التالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبع في هذا الشأن.