تحرير 1072 مخالفة للمخابز والأسواق والمجازر فى القليوبية خلال أسبوع

القليوبية - إبراهيم سالم

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بيانا حول ما تم إنجازه خلال الفترة من 15/8/2024 وحتى 22/8/2024، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية.

وكشفت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه خلال تلك الفترة تم المرور تم المرور بكافة أرجاء المحافظة، حيث تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات أسفرت عن تحرير 1072 مخالفة للمخابز والأنشطة الأخرى، حيث تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من تحرير 229 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين وغلق بدون إذن مسبق أثناء ساعات العمل الرسمية ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعدم وجود سجل زيارات وتوقف وعدم وجود ماكينة وعجز وتصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى مدعم.

كما أسفرت حملة إدارة تموين كفر شكر عن تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية، وإدارة تموين غرب شبرا الخيمة تم تحرير 69 مخالفة لمخابز بلدية وتصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم، كما تم المرور وعمل معاينة لمخبز بلدى للتشغيل، كما تم تحرير 2 محضر جنحة استيلاء على المال العام لمخبزين بمبلغ 662609 جنيها، كما تم المرور على الأنشطة التجارية الأخرى وتحرير 15 محضر جنح، كما تم ضبط 150 كيلو كبدة، و150 كيلو عجينة كفتة، و17 قاروصة سجائر متنوعة.

كما أسفرت حملة إدارة تموين مركز ومدينة قليوب عن تحرير 74 مخالفة لمخابز بلدية، كما تم المرور على الأنشطة التجارية الأخرى وتحرير 8 محضر جنح، كما تم المرور على مخبز سياحي وتحرير محضر جنحة لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازة دقيق 72% مجهول المصدر، كما تم المرور على 4 بدالى تموينى، وتحرير 4 محاضر جنح وذلك للغلق في مواعيد العمل الرسمية، وتم التحفظ على 2 جوال سمسم بدون بيانات بإجمالي 130 كجم، و15 جركن صفار بيض منتهي الصلاحية زنة الجركن 5 ك، و2 شيكارة دقيق 72% زنة 50 كجم الشيكارة.

أما حملة إدارة تموين قها فأسفرت عن تحرير 28 مخالفة لمخابز بلدية، وحملة إدارة تموين القناطر الخيرية تم تحرير 15 مخالفة لمخابز بلدية، كما تم المرور على الأنشطة التجارية الأخرى وتحرير 4 محضر جنح، كما تم المرور على جمعيتي وتحرير 3 محاضر جنح، وكذلك المرور على المخابز السياحية والإفرنجية وتحرير 2 محضر جنح، وحملة إدارة تموين حى شرق شبرا الخيمة، تم تحرير 82 مخالفة لمخابز بلدية، كما تم تحرير محضر جنح ضد مجزر دواجن حيازة أجزاء دواجن بدون بيانات، وتم التحفظ على 200 كيلو جرام أجزاء دواجن.

وأيضا حملة إدارة تموين شبين القناطر، تم تحرير 49 مخالفة لمخابز بلدية، وتم مراجعة أرصدة الماكينات لوجود عجز بمقدار 279 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير محضر جنح ضد مخبز بلدى وذلك لتجميع 4 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم المرور على الأنشطة التجارية المختلفة وتحرير 20 محاضر جنح، وتم ضبط 8 شكاير دقيق بلدى، و500 شيكارة أسمنت وزن الشيكارة 50 كجم، و50 عبوة سجائر متنوعة.

وحملة إدارة تموين الخانكة، تم تحرير 78 مخالفة لمخابز بلدية، وتصرف فى 11 شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم المرور على المخابز السياحى الإفرنجي وتحرير 7 محاضر جنح، كما تم المرور على الأنشطة التجارية الأخرى وتحرير 8 محاضر جنح، وتم التحفظ على 14 كجم لحوم متنوعة، و112 كجم مصنعات لحوم، و5 شكائر دقيق مدعم، وحملة إدارة تموين طوخ، تم تحرير 157 مخالفة لمخابز بلدية، وحملة إدارة تموين بندر ومركز بنها تم تحرير 135 مخالفة لمخابز بلدية، كما تم المرور على البدالين التموينيين وتحرير عدد 8 محاضر جنح.

كما تم الرد على 50 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب ، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.