اليوم السابع: إسرائيل تكدس 2 مليون فلسطينى فى 25 كم بغزة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إسرائيل تكدس 2 مليون فلسطينى فى 25 كم بغزة

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