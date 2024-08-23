اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفريق الطبي البريطاني في غزة يطالب حكومته بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

الجمعة، 23 أغسطس 2024 05:04 م
الفريق الطبي البريطاني في غزة يطالب حكومته بوقف الدعم العسكري لإسرائيل الحرب فى غزة - أرشيفية
أ ش أ

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بعث ثلاثون من أعضاء الفريق الطبي البريطاني المتطوع في غزة، اليوم الجمعة، خطابا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبونه بوقف كامل لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في نص الخطاب - الذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - "نطالب الحكومة البريطانية بالعمل فورا على وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المستمر للأوضاع الكارثية في غزة".

وأضاف: "يتعين على المملكة المتحدة أن تضمن أن السياسات التي تنتهجها تؤدي إلى وقف إطلاق النار من خلال وقف الدعم العسكري المقدم لإسرائيل وإنهاء تجارة الأسلحة معها.

ونعتقد أن حكومتنا ملزمة بالقيام بذلك سواء بموجب القانون البريطاني والقانون الإنساني الدولي، كما أن هذا هو ما يلزم فعله أخلاقيا وقانونيا".







الفريق الطبي البريطاني في غزة

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بريطانيا




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