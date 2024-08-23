الفريق الطبي البريطاني في غزة يطالب حكومته بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

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بعث ثلاثون من أعضاء الفريق الطبي البريطاني المتطوع في غزة، اليوم الجمعة، خطابا إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبونه بوقف كامل لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في نص الخطاب - الذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - "نطالب الحكومة البريطانية بالعمل فورا على وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المستمر للأوضاع الكارثية في غزة".

وأضاف: "يتعين على المملكة المتحدة أن تضمن أن السياسات التي تنتهجها تؤدي إلى وقف إطلاق النار من خلال وقف الدعم العسكري المقدم لإسرائيل وإنهاء تجارة الأسلحة معها.

ونعتقد أن حكومتنا ملزمة بالقيام بذلك سواء بموجب القانون البريطاني والقانون الإنساني الدولي، كما أن هذا هو ما يلزم فعله أخلاقيا وقانونيا".