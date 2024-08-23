العربى للاختصاصات الطبية يعتمد مستشفيات جامعة المنصورة لتدريب الأطباء العرب

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة عن اعتماد مستشفيات جامعة المنصورة اعتمادًا مؤسسيًا؛ لتدريب وتأهيل الأطباء العرب من المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، وهي جهة تابعة لجامعة الدول العربية؛ للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية، والطبية.

وأشار "خاطر" إلى أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة لمستشفيات جامعة المنصورة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في الإمكانات البشرية، والبنية التحتية، والتجهيزات الطبية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية، والتعليم الطبي على المستوى الدولي، ويساعد هذا الاعتماد بصورة واضحة في تقدمها في التصنيفات الدولية، والاستشهادات العلمية.

وأوضح أن هذا الاعتماد يأتي نتيجة المستوى المتميّز للتدريب في المستشفيات بجامعة المنصورة باعتبارها مؤسسات طبية، وتعليمية مميزة تقدم خدمات طبية رائدة، وتعمل على تدريب، وتأهيل الكوادر الطبية وفقا للمعايير، والمتطلبات العالمية، وعلى أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات.