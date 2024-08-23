اليوم السابع
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الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 10:38 م
الرئيس السيسى ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة الرئيس السيسى والرئيس الأمريكي جو بايدن
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بـ قطاع غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.
 
وحرص الرئيس في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لـ وقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة.






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