اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:25 م
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الحرس الوطنى الروسى يعلن تحرير الرهائن فى سجن فولجوجراد وتحييد المحتجزين

الجمعة، 23 أغسطس 2024 06:06 م
الحرس الوطنى الروسى يعلن تحرير الرهائن فى سجن فولجوجراد وتحييد المحتجزين الجيش الروسى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الحرس الوطني الروسي يعلن تحرير الرهائن في سجن فولجوجراد وتحييد المحتجزين. 

ستبعد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن تؤدي العملية التي يقوم بها الجيش الأوكراني في مقاطعة "كورسك" الحدودية، إلى انشاء "منطقة عازلة" على الأراضي الروسية.

وقال أنتنونف - في تصريحات صحفية له- "إن هذا الأمر مستحيل، لن يكون هناك أي منطقة عازلة على الأراضي الروسية".

وأشار إلى أن موسكو لن تستشير واشنطن حول كيفية العمل على إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة كورسك، مؤكدا ثقته في أن "الولايات المتحدة تستطيع أن تضع حدا للعملية الأوكرانية في كورسك في حال رأت أنه من المناسب والضروري القيام بذلك".







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