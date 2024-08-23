الاثنين المقبل.. ندوة عن "الشعر العربى فى الأندلس" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قسم الخدمات المرجعية العامة بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "الشعر العربى فى الأندلس بين التقليد والتجديد" للشاعر محمد البلشى، ضمن سلسلة ندوات تفاعلية بعنوان "تاريخ الشعر العربى عبر العصور"، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين 26 أغسطس، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الندوة ظروف نشأة هذا الفن العربى الأصيل وملامحه المميزة وظروف تطوره وأهم إعلامه وأغراضه المتنوعة التى أثرت بالحركة الشعرية العربية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الشعر فى الأدب العربى، ومدى تأثيره على الحضارات الإنسانية عبر الأزمنة فى معظم أركان الحياة سواء الاجتماعية والسياسية والعاطفية.

الجدير بالذكر أن الشاعر محمد البلشى نشأ فى الإسكندرية وتخرج من كلية الهندسة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات فى جامعة الإسكندرية، وهو شاعرٌ شاب متخصص فى الشعر العمودى باللغة العربية الفصحى، بدأ نظم الشعر فى سن مبكرة جدا فتراكمت لديه تجارب حياتية كثيرة عبر عنها بشعره.

ويأتى اللقاء فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التى تأتى استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التى تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها، بالإضافة إلى دورها المجتمعى كراعية للفن والأدب، فإنها تحرص على دعوة الرموز من الشعراء والأدباء والكُتَّاب المصريين والعرب.