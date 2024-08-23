اليوم السابع
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الجمعة، 23 أغسطس 2024 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استمرار أعمال النظافة والتجميل في ثالث أيام مبادرة "الإسماعيلية تستاهل"

الجمعة، 23 أغسطس 2024 07:13 م
استمرار أعمال النظافة والتجميل في ثالث أيام مبادرة "الإسماعيلية تستاهل" جانب من المبادرة
الإسماعيلية-صبرى غانم

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استمرت اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة النظافة العامة بمحافظة الإسماعيلية "الإسماعيلية تستاهل"، لليوم الثالث على التوالي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تضمنت رفع تراكمات القمامة والمخلفات والرتش بأرض الملابس الجاهزة بمنطقة الشيخ زايد بالحي، بالتعاون والتنسيق التام بين حي ثالث مدينة الإسماعيلية من جانب، والوحدات المحلية لمراكز الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، أبوصوير، القصاصين، والتل الكبير من جانب آخر.

وتم الدفع بسيارات ومعدات وآلات المراكز والمدن لمساعدة الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وفي سياق متصل، قام جهاز التطوير والتجميل بتنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى للشارع التجاري، فيما واصلت أطقم النظافة بالحي، أعمال جمع ورفع القمامة والمخلفات من عموم الحي، كما شارك فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ، بمبادرة "الإسماعيلية تستاهل "، بتنفيذ أعمال النظافة العامة و التجميل أمام مجمع الاسماعيلية الطبي ، مركز 30  يونيو ، والجزيرة الوسطي بشارع صبري مبدي.

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 







الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

هيئة الرعاية الصحية

مركز 30 يونيو

الاسماعيلية تستاهل

مبادرة الاسماعيلية تستاهل




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