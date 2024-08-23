إنشاء 500 محطة "حافلات سريعة" تغطى 90% من المدينة المنورة بحلول 2030

إيمان حنا

تستعد المدينة المنورة لتنفيذ مشروع نقل سريع بالحافلات في المدينة يهدف إلى إنشاء ما يصل إلى 500 محطة، وتغطية مساحة تتراوح بين 80-90 % بحلول عام 2030، حيث منحت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عقدًا لإحدى الشركات المتخصصة للقيام بهذا المشروع .وفق"سبق" .

يهدف المشروع إلى تخفيف ازدحام المرور ترقية شبكة النقل العام، وتسهيل السفر للزوار، ، بالإضافة إلى توفير خيارات نقل آمنة وصديقة للبيئة للمقيمين والسياح والحجاج.

وتشمل مسؤوليات الشركات العاملة في المشروع الإشراف الهندسي، التصميم، البناء، الاختبار، ومراحل التشغيل، بالإضافة إلى إدارة السلامة والأمن عبر جميع مكونات النظام والإشراف على مواقف الحافلات والمحطات والمواقف والجسور للمشاة ومرافق مواقف السيارات.