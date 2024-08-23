إزالة 38 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن الغربية

الغربية محمد طارق

تابع اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات حيث تمكنت الوحدات المحلية اليوم، من إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن اعمال المرحلة الثانية للموجة 23.

وشدد محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة، والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وأكد محافظ الغربية، على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.