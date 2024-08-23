أيوب.. نجم جديد من أبناء شمال سيناء عبقرى فى حل المسائل الحسابية.. فيديو

شمال سيناء ـ محمد حسين

من شمال سيناء بزغ نجم جديد فى سماء العبقرية فى حل المسائل الحسابية وهو "أيوب عطاالله عيد الجداوي"، طفل لم يتجاوز عمره الثانية عشرة، أذهل من حوله بقدراته الفائقة فى الحساب الذهنى، وهو العملية التى يتم فيها حل المسائل الرياضية ذهنيًا دون استخدام أى وسائل مساعدة خارجية كالأوراق أو الآلات الحاسبة.

أيوب، ابن قرية الزوارعة الواقعة جنوب مدينة الشيخ زويد، ويعيش حاليًا فى مدينة العريش، ورغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك قدرات ذهنية فريدة جعلته قادرًا على حل مسائل حسابية معقدة فى وقت قياسي.

قبل عام، لاحظت أسرته حبه وشغفه بالعمليات الحسابية، وقاموا بتشجيعه ودعمه لتنمية هذه الموهبة من خلال إلحاقه بأكاديمية متخصصة فى الحساب الذهنى ومنذ ذلك الحين، بدأ أيوب بتطوير مهاراته بشكل ملحوظ، ما أدى إلى مشاركته فى كثير من المسابقات.

فى واحدة من أهم محطات حياته، شارك أيوب فى مسابقة متخصصة للحساب الذهنى نظمتها جامعة حلوان الأهلية، والمسابقة كانت تنافسية شارك فيها متسابقين من مختلف المحافظات، ولكن أيوب تمكن من التفوق عليهم جميعًا بحل 360 مسألة حسابية فى ثمانى دقائق فقط، هذا الإنجاز المذهل جعله يحصل على المركز الأول، مظهرًا إمكانياته الكبيرة فى هذا المجال.

يقول أيوب: "أنا أحب الحساب منذ صغرى، وأستمتع بحل المسائل فى وقت قصير، ومنذ أن التحقت بالأكاديمية المتخصصة فى الحساب الذهنى، شعرت بأننى أتحسن يومًا بعد يوم، والآن أستطيع حل المسائل فى جزء من الثانية دون أن أحتاج إلى أى وسائل مساعدة،هذا ليس فقط يساعدنى فى المسابقات، بل أيضًا فى حياتى اليومية، مثل التسوق وحساب الأسعار بسرعة".

وأضاف أيوب: "والدى هو معلمى الأول، فهو مدرس لغة عربية وشاعر، ورغم اهتمامه بالأدب، إلا أنه دعمنى فى اختيارى للتفوق فى الحساب، وأتمنى أن أتمكن من تطوير مهاراتى أكثر، وأصبح متخصصًا فى المستقبل فى هذا المجال، كما أتمنى أن أتمكن يومًا من زيارة القاهرة ورؤية معالمها التاريخية، وخاصة جامعة القاهرة التى أحلم بأن أكون أحد طلابها".

والد أيوب، عطاالله الجداوى، يعبر عن فخره بابنه قائلًا: "عندما اكتشفنا موهبة أيوب فى الحساب، قررنا أن نحيطه بكل الدعم والرعاية، قمنا بإلحاقه بأكاديمية متخصصة لتنمية هذه الموهبة، وقد أبلى بلاءً حسنًا فى تدريباته ومشاركاته فى المسابقات".

أضاف أنه فى المسابقة الأخيرة، كان ايوب قريبًا جدًا من تحقيق رقم قياسى، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، ونحن نشجعه دائمًا على الاستمرار فى هذا المسار لأنه يظهر موهبة نادرة تستحق التطوير.

من جانبها، تقول شروق رشاد، المدربة المتخصصة فى الحساب الذهني: "أيوب هو أحد أمهر الطلاب الذين دربتهم، يتمتع بقدرة مذهلة على التركيز وحل المسائل الحسابية بسرعة ودقة دون الحاجة إلى أى أدوات مساعدة، و فى المسابقة الأخيرة، تفوق على جميع المشاركين وحصد المركز الأول على مستوى شمال سيناء، وهذا الإنجاز ليس سوى بداية لمستقبل مشرق ينتظر أيوب".

وتضيف شروق: "الحساب الذهنى ليس مجرد موهبة، بل هو مهارة يمكن تنميتها بالصبر والتدريب المستمر، وأيوب هو مثال حى على ذلك، ونحن نعمل معه حاليًا على تطوير مستواه أكثر، ليمكنه المنافسة على مستويات أعلى فى المستقبل ويصل للعالمية".