أخبار × 24 ساعة.. إجراءات ثورية للإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار سبتمبر المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مدبولى: إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار سبتمبر المقبل

جامعة عين شمس تعلن تشكيل فريق "قادرون باختلاف" للغناء والموسيقى 24/25

هيئة الطرق والكباري: تشغيل موقف طريق بلبيس الجديد السبت المقبل

وزيرا التعليم العالى والإسكان يتابعان تنفيذ مشروعات جامعتى العلمين الدولية والمنصورة الجديدة

وزارة التموين تصادر 655 بطاقة بالمخابز وتحرر محاضر للمخالفين

وزارة الصحة توجة رسالة هامة للأم المرضعة حول إهمال شرب الماء

وزارة العمل توفر 1000 فرصة عمل لفتيات الإسكندرية والبحيرة

وزارة النقل: نستهدف الوصول إلى 100 كيلو أرصفة بالموانئ