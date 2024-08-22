12 خدمة توثيق يقدمها مكتب الإسكندرية النموذجى للشهر العقارى.. تعرف عليها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعتبر مكاتب الشهر العقارى، من أهم الخدمات الحكومية التى يتردد عليها آلاف المواطنين بشكل يومى، فى ظل قيام وزارة العدل بتطوير مكاتب الشهر العقارى كافة على مستوى الجمهورية، تسهيلا على المواطنين وإنجازا للوقت، وكذلك توفير مكاتب منظمة وتسهيلات لكبار السن.

وفى محافظة الإسكندرية، تقدم خدمات التوثيق المقدمة من خلال مكتب إسكندرية النموذجى وهى ( توكيل عام مخصص - توكيل عام فى القضايا - توكيل فى الأمور الزوجية - توكيل رسمى عام - خدمات الاستعلام عن سريان التوكيلات - إقرار بالشطب - إقرارتصحيح محرر موثق - إقرار بقبول بيانات مساحية - إقرار سمي- توثيق المحررات - التصديق على التوقيعات - إثبات تاريخ المحررات العرفية).



وتشهد مكاتب الشهر العقارى النموذجى بمجمع محاكم المنشية، تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة، عبر توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقارى، والتوثيق القانونى، بالإضافة إلى تنظيم دخول المواطنين داخل المكاتب من خلال حجز أرقام من الموقع الإلكترونى، لوصول المواطن فى الوقت المحدد له وفى موعد دوره منها للانتظار وتقليل الزحام.