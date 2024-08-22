وفاة "عريس" فى حادث أثناء توزيعه دعوة زفافه بإدفو شمال أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شابين مصرعهما، فى حادث تصادم وقع على الطريق الزراعى بنطاق مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وكان أحدهما متجه لتوزيع دعوات حفل زفافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية "موتوسيكل" على الطريق الزراعى بمدخل قرية الشيخ مصطفى بالقرب من كمين إدفو شمال المحافظة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة شابين وهما: "صلاح ناجح عطيتو، 22 سنة، مقيم قرية الحبارى بمركز إدفو، وعمرو عبدالناصر حسنين، 21 سنة، مقيم قرية الحبارى بمركز إدفو"، وكان فى طريقهما لتوزيع دعوات حفل زفاف الأخير "عمرو" أثناء استقلالهما الدراجة النارية.

تم نقل جثة الشابين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.



