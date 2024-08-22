وزير الشباب والرياضة يستعرض نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى

كتبت هند مختار

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عرضًا حول نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين أقيمت فعاليات افتتاحه بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور أمينة محمد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأحمد هنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 كشاف من 176 دولة، خلال الفترة من (17-23) أغسطس.

ونّوه الدكتور أشرف صبحي، إلى كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر التي أكدت أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر، وإعطاءه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية؛ يُعد دليلًا على إيمان الدولة المصرية بدورِ الحركة الكشفية في بناء الإنسان، ويعكس الالتزام بتفعيل دور الشباب في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن فوز مصر بعضوية اللجنة الكشفية العالمية للمرة الأولي في تاريخها، هو استمرار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية للمنظومة الرياضية والشبابية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الحركة الكشفية في مصر، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الحركة الكشفية المصرية على مدار سنوات.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى احتفالية مهرجان العلمين الجديدة التي أقيمت لتكريم أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منوهًا إلى عدد من القرارات التي تم اتخاذها لتخليد إنجازات الأبطال المصريين، تقديراً للجهود المبذولة منهم في رفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الرياضة المصرية.