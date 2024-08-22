وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية.. فيديو

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.



وفى بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أول عبدالمجيد صقر متمنيًا له التوفيق فى مهام منصبه الجديد، وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وفى مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أحمد خليفة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.



وأعرب الفريق أحمد خليفة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية بين الجانبين، معربًا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك، وحضر اللقاءات عددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليونانى والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة.