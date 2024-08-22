اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2024 09:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة: المنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان تقدم خدماتها مجانا

الخميس، 22 أغسطس 2024 08:00 ص
وزارة الصحة: المنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان تقدم خدماتها مجانا وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي:

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تعقد اجتماعات دورية للمعالجين القائمين على المنصة الوطنية، لمناقشة آليات تطوير العمل والمعوقات التقنية والفنية لتذليلها، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء المؤهلين والأخصائيين النفسيين كمعالجين جدد، وتفعيل جلساتهم مع المترددين على المنصة الوطنية، بهدف الحفاظ على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشارت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة كانت فئة المراهقين والشباب، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 63% مقابل 37% من العاملين على مستوى محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإتاحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، والعمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بـ الصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.







وزارة الصحة

الصحة النفسية

علاج الادمان



الموضوعات المتعلقة

الصحة: 91 ألف و795 زائرا للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:45 ص

صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة للتوعية بأضرار المخدرات داخل محطات المترو

الإثنين، 19 أغسطس 2024 03:20 م

وزارة الصحة تكشف خطوات وقائية تفيد 60% من حالات فقدان السمع.. إنفوجراف

الإثنين، 19 أغسطس 2024 06:00 ص

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:49 م

الصحة تعلن حصول مستشفى الهرم على الجائزة البلاتينية لمنظمة السكتة الدماغية

الإثنين، 19 أغسطس 2024 09:15 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة