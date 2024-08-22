اليوم السابع
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الخميس، 22 أغسطس 2024 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هنفسحك وأنت مكانك.. الجولة النيلية فى الغربية قبلة الأهالى للتنزه.. فيديو

الخميس، 22 أغسطس 2024 01:36 م
هنفسحك وأنت مكانك.. الجولة النيلية فى الغربية قبلة الأهالى للتنزه.. فيديو معدية النقل النهري
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من معدية النقل النهري الرابطة والناقلة بين محافظتي الغربية والدقهلية وتعمل علي مدار 24 ساعة، والتي توجد بها مراكب نيليه للتنزه وتعد قبلة الأهالى للاستمتاع بالأجواء النيلية.

الجدير بالذكر أن المعدية هي أحد أقدم وسائل النقل بين مدينتي زفتي وميت غمر، حيث تعد الأقرب لأهالي المحافظتين، فضلا عن سعرها المناسب للجميع، ويقبل عليها الشباب والأهالي للتنقل والتنزة بمياة نهر النيل، كما تتبع المعدية هيئة النقل النهرى والتي تشكل لجان دورية للمتابعة والتأكد من سلامتها وتوفير كافة وسائل الأمان.







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