نقيب البنوك: فشل انعقاد الجمعية العمومية لإحدى اللجان النقابية بعد حضور 160عضوا فقط

كتبت آية دعبس

أعلنت الدكتورة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، فشل انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بأحد البنوك، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، 22 أغسطس 2024، وذلك بعد عد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وحضور 160 عضو فقط من إجمالي نحو أكثر من 26 ألف موظف عضو باللجنة النقابية، لافتة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 50% من أعضائها، أي 14 ألف عضو.

وأضافت سولاف، لـ"اليوم السابع": أن النقابة العامة للبنوك كانت قد طالبت رئيس اللجنة النقابية بتوفيق أوضاعه القانونية، إلا أن ذلك كان دون جدوى، وبالتالي كان لا يجوز استمراره كعضو في مجلس إدارة النقابة العامة، أو أن يشغل مقعد النقابة فى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، لأنه أصبح خارج النقابة العامة، هذا بالإضافة إلى ترشيح النقابة العامة لرئيس لجنة نقابية أخر لتمثيلها بـ اتحاد العمال.

وأشارت نقيب البنوك، إلى أن النقابة تحتفظ بكافة حقوقها في مسائلة كل من يحاول إثارة البلبلة والقلاقل في أوساط الجمعية العمومية واساءة استخدام الحقوق القانونية لأغراض شخصية وتضليل أعضاء الجمعية العمومية، ولفتت إلى أن وزارة العمل سبق وأن أخطرت النقابة العامة بأنها تغل يدها عن هذا الأمر ويرجع فيه إلي المحكمة العمالية، المختصة للفصل في موضوع استمرار رئيس اللجنة النقابية في التنظيم النقابي من عدمه.