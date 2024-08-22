"ملح السياحات".. مصادرة 250 طن ملح غير صالح للاستخدام الآدمى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 250 طن ملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المصانع تدار بدون ترخيص بالصالحية الجديدة، خلال حملة مكبرة مفاجئة على الأنشطة التجارية والصناعية.

كانت مديرية تموين الشرقية، شنت حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية وبرفقته محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية سعيد عطية مدير إدارة الصيانة بالمديرية وعاطف مرقص ومحمد قورة المفتشين بالرقابة وحملة قطاع وسط مجدي فرج،ومصطفي الشحات بالاشتراك مع إدارة تموين الصالحية برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة وتمكنت الحملة من ضبط مصنع يدار بدون ترخيص بالصالحية الجديدة يقوم بإستخدام ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية وإعادة طحنه وتعبئته وبيعه على أنه ملح طعام مما يسبب خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 2610 جنح الصالحية الجديدة.