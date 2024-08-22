مد فترة التقديم الإلكترونى لعدد من كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه بناءً على طلب الطلاب وأولياء الأمور بمنح مزيد من الوقت للتقديم، تم مد فترة التقديم الإلكتروني لكليات التمريض والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية والتجارة الدولية واللغات حتى السبت الموافق 24 أغسطس.



وأوضح الدكتور ناصر مندور أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تسهيل عملية التقديم وتلبية احتياجات الطلاب، ويمثل جزءًا من جهود الجامعة لتقديم فرص تعليمية متميزة دون ضغوط زمنية.

وأكد "مندور" أن المد سيتيح للطلاب فرصة أكبر للاستعداد وتقديم طلباتهم، مما يساهم في جذب المزيد من الطلاب المتميزين إلى برامج الجامعة.

بدوره، أشار الدكتور عادل حسن إلى أن قرار مد فترة التقديم يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع.

وأوضح " عادل حسن " نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن هذا القرار يشمل كليات التمريض والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية والتجارة، مؤكداً سعي الجامعة لجذب طلاب متميزين وتقديم بيئة تعليمية متطورة.

وفي ذاك السياق - واصل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس تلقى أصول مستندات الطلاب، ودفع مصروفات القسط الأول .

جدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن قبول مجموعات جديدة من الطلاب يوميًا، ويعتبر الترشيح المبدئي لاغيًا خلال 48 ساعة.



