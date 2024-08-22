مدبولى: تشكيل لجنة لمراجعة السيارات المتعلقة بذوى الهمم وقانونية استيرادها

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تعقد اجتماعات مع كبرى شركات السيارات ، لتشجيع الصناعة الوطنية، والدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة.

وأوضح أنه يتم العمل على زيادة التشجيع على التصنيع داخل الدولة المصرية ، موضحا أنه تم رصد تعاظم لعملية الاستيراد الشخصى للسيارات ولا يوجد مراكز لتقديم الصيانة أو الخدمات لها.

وقال رئيس الوزراء عن ملف سيارات ذوى الهمم :" 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه".