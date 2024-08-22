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مدبولى: تشكيل لجنة لمراجعة السيارات المتعلقة بذوى الهمم وقانونية استيرادها

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:52 م
مدبولى: تشكيل لجنة لمراجعة السيارات المتعلقة بذوى الهمم وقانونية استيرادها رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، إن الحكومة تعقد اجتماعات مع كبرى شركات السيارات ، لتشجيع الصناعة الوطنية، والدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة.

وأوضح أنه يتم العمل على زيادة التشجيع على التصنيع داخل الدولة المصرية ، موضحا أنه تم رصد تعاظم لعملية الاستيراد الشخصى للسيارات ولا يوجد مراكز لتقديم الصيانة أو الخدمات لها.

وقال رئيس الوزراء عن ملف سيارات ذوى الهمم :" 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه".







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