مدبولى: إجراءات ثورية بمجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار سبتمبر المقبل

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، النصف الأول من سبتمبر ستعلن الدولة إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن مجلس الوزراء ناقش أيضا جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى.

وتابع أن المجلس ناقش إطلاق أول سوق طوعى للكربون، كما تم اعتماد مشروعين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لأن الدولة تستهدف العام المقبل 4 جيجا من الطاقة الجديدة والمتجددة لدخولهم على الشبكة الكهربائية.