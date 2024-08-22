محافظ شمال سيناء يصدق على قرارات نقل للمعلمين والطلاب بين المدارس

شمال سيناء - محمد حسين

صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، علي عدد من قرارات النقل والندب للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، بجانب التصديق علي عدد من طلبات المواطنين في نقل أبناءهم بين المدارس جغرافيا.

جاء هذا خلال مؤتمر التعليم، الذي عقد في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، واللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي أن قطاع التعليم في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، إذ يوجد في المحافظة مختلف أنواع التعليم، بجانب إنشاء مجمع تعليمي بالعريش وإنشاء وتطوير عدد من الإدارات التعليمية والمدارس بمختلف مدن المحافظة، معلنا عن إنشاء 9 فصول سابقة التجهيز لاستيعاب الكثافات علي مستوي المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخفيض درجات القبول في مدارس الثانوي العام بالمحافظة 10 درجات، حيث كان مجموع القبول 245 درجة ليتم تخفيضه إلى 240 درجة وتم تخفيضه مرة ثانية ليصبح 235 درجة، ويتم دراسة تخفيضه مرة ثالثة، وأشار المحافظ إلي أن مؤتمر التعليم هو بداية المؤتمرات الجماهيرية للتعرف علي المشكلات وتلبية مطالب المواطنين ، لافتا إلي عقد مؤتمر موسع مع أعضاء المجموعة البرلمانية ومؤتمر اخر مع الشباب وغيرها من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

ووجه أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي نجاح مؤتمر التعليم وحل مشكلات المواطنين الخاصة بقطاع التعليم، مشيرين إلي أن المؤتمر ترك أثر جيد بين المواطنين.