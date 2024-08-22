محافظ سوهاج: تطوير ورفع كفاءة مدخل جهينة الشرقية وتوفير 100 بطانية لخدمة المرضى

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الوحدة المحلية بمركز جهينة بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بتوفير 100 بطانية دعما لمستشفى جهينة المركزى، وخدمة المرضى بالمستشفى، كما قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات من شوارع المدينة، وتحرير عدد من محاضر الإشغالات للمخالفين، وذلك فى متابعة لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية المفاجئة بمدينة جهينة ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة ممدوح عباس، باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لتنفيذ توجيهات المحافظ

وفيما يخص المخبز المخالف فقد تم تحرير 3 محاضر مخالفات متنوعة له وهي "محضر نقص وزن، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار بيع الخبز"، وجارى العمل على رفع كفاءة وتطوير مدخل المدينة، وإزالة المطبات العشوائية، واستبدال كشافات الإنارة المتهالكة بالطريق، وكذا إعادة تخطيط المنطقة أمام حديقة جهينة العامة.

وفي استجابة لمطلب إحدى السيدات التى طلبت من المحافظ توفير كشك لها ليكون مصدر دخل ثابت للأسرة، تم التنسيق مع المجتمع المدني، وتوفير الكشك وبضائع بقيمة 5 آلاف جنيه؛ لإعانة السيدة ورفع العبء عن كاهلها.

