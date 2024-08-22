محافظ القليوبية: تنفيذ 381 مدرسة منذ 2014 حتى 2023 بتكلفة 1.2 مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس أيمن عطبة محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقى والرأسى، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدمًا الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على جهودها، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المدارس التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها وتسليمها، منذ 2014 حتى 2023، ما يقرب من 381 مدرسة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بوضع حجر الأساس لمدرسة مرصفا تعليم أساسى (إنشاء جديد)، بتكلفة 12.8 مليون جنيه، 11 فصل، وذلك احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الـ156، والذى يأتى فى الـ30 من أغسطس من كل عام تزامنا مع وضع حجر أسا إنشاء القناطر الخيرية، حيث وجه بإعادة تخطيط محيط المدرسة لعمل فناء وملعب للمدرسة، كما وجه بالالتزام بالجدول الزمنى لمعدلات التنفيذ لتسليم المدرسة وافتتاحها العام المقبل.

كما تفقد مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادى (إحلال كلي)، بتكلفة 10.2 مليون جنيه، والتى تضم 6 فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى مرافق أخرى تلبى احتياجات الطلاب والمعلمين، معربا عن إعجابه بالتشطيبات النهائية للمدرسة، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

وخلال جولته التفقدية فى المدرسة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول مراحل إنشاء المدرسة والمواصفات الفنية التى تم اتباعها، مؤكدا أن هذه المدرسة هى جزء من خطة المحافظة لتطوير قطاع التعليم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مضيفا أن المحافظة ستواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار "المحافظ"، إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضى، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

المدارس الجديدة



خلال تفقد المدارس