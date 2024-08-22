محافظ الفيوم يشهد ختام تدريب "تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية"

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام فعاليات الدورة التدريبية "تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية"، (الأسواق- السويقات- المواقف- المناطق الحرفية)، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، في الفترة من 19 إلى 21 من شهر أغسطس الجاري، ضمن المرحلة الأولى من البرامج التدريبية المقررة، التي ينفذها مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، للكوادر الفنية المتخصصة والإدارات ذات الصلة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة مروة خليفة استشارى بناء القدرات بالمشروع، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وفريق عمل مشروع الدعم الفني الذي ضم: المهندستين شيماء شرف، ونهى سعد، ومحمد إبراهيم عضو المكتب الفني بمحافظة الفيوم، منسق المشروع بالمحافظة، ومهندسى الإدارات المحلية، والتخطيط العمرانى، ومركز شبكات المرافق، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، والإنتاج والشئون الإقتصادية، بمراكز محافظة الفيوم المختلفة، ومختلف الإدارات ذات الصلة.



فى بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم، الشكر لمسئولي مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، وفريق العمل بالمحافظة، مشيراً إلى أن البرامج التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة على أرض المحافظة لها مردود إيجابي، خاصة المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل فريق الدعم الفني، التى تتصل ببناء القدرات وصقل المهارات، حيث يعد ذلك من الأمور المهمة في أى مكون من مكونات التنمية المستدامة، من خلال بناء الإنسان بجانب بناء العمران، مؤكداً أن بناء الإنسان هو الأهم والأصعب، مثمناً جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة على أرض محافظة الفيوم، آملاً بمزيد من التعاون خلال المرحلة المستقبلية، بما يسهم في بناء قدرات القوى البشرية بمختلف المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن التدريب مرحلة أولية للانتقال إلى مستويات أعلى من التعلم والمعرفة.



وأكد المحافظ، على أهمية تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الدورة التدريبية "تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية"، على أرض الواقع بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، من خلال تأهيل وتطوير الأصول القائمة بالفعل على أرض الفيوم، سواء أكانت أسواق عامة، أو مواقف سيارات، مع الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني والمستثمرين الجادين في إدارة تلك الأصول، بعد وضع الرؤية العلمية والفنية لتطويرها، وهذا نهج تنهجه المحافظة كغيرها من محافظات الجمهورية من خلال رؤية الدولة، لإشراك الجادين من أبناء المجتمع في إدارة الأصول "الأسواق العمومية"" من خلال الأطر القانونية، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب، ويعود بالفائدة والنفع على المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة بها فرص استثمارية واعدة، وأنشطة اقتصادية جاذبة من خلال ما تتمتع به من ميزات متفردة، مشيراً إلى أن ما يقوم به فريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، من تنفيذ لبرامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الشباب، في إطار التنمية المستدامة لمحافظات صعيد مصر ومنها الفيوم، يخلق لغة وفكراً وآداءً جديداً بتلك المحافظات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن البرامج والتدريبات ومختلف تدخلات فريق الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، هي بداية لفريق عمل المحافظة اللذين اجتازوا التدريبات، لوضع رؤيتهم العاجلة لتطوير الأسواق العمومية والمواقف بمختلف مراكز المحافظة، بعد تقسيمهم لمجموعات عمل، وتقوم كل مجموعة بوضع خطتها التنفيذية للتطوير، بناءً على ما تم تدريبهم عليه، ومن خلال الأساليب العلمية والأطر المنهجية الواضحة.



ومن جهتها، قدمت مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، الشكر لمحافظ الفيوم، على اهتمامه ورعايته الكريمة لتنفيذ الدورة التدريبية "تخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والاقتصادية"، (الأسواق- السويقات- المواقف- المناطق الحرفية)، ضمن برامج وزارة التنمية المحلية، الذى ينظمه مشروع الدعم الفنى بالوزارة، في مجال أللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، مثمنة دور المحافظ الفاعل والبناء فى تنفيذ برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وقدمت التهنئة للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتجديد ثقة القيادة السياسية له محافظاً للفيوم لولاية ثانية، كما قدمت التهنئة للدكتور محمد التوني نائب المحافظ لثقة القيادة السياسية واختياره نائبا لمحافظ الفيوم.



وأوضحت، أن البرنامج التدريبي الذى نحن بصدد ختام فعالياته اليوم، تم تنفيذه بمحافظتي "قنا وسوهاج"، و"الفيوم" هى المحافظة الثالثة التى ينفذ بها البرنامج بمرحلته الأولى، كما ستنفذ برامجه التدريبية بمحافظات "بنى سويف، والأقصر، وأسوان"، بهدف صقل وتنمية مهارات الفئات المستهدفة، بشأن تخطيط وتصميم المواقع لمشروعات الخدمات المحلية ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، مع التدريب على الإشراف على المشروعات والتنفيذ الفعلى لها، حتى التسليم النهائى، والصيانة والإدارة والتشغيل، لافتةً إلى أنه سيتم التطبيق العملى على المشروعات الخدمية المحلية بالمحافظات المستهدفة، ومن ضمنها مشروع مركز الخدمات المتكاملة، والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والذى سيقوم مشروع الدعم الفنى للوزارة بتنفيذه مع المحافظة.