محافظ الغربية الانتهاء من رصف الطبقة الرابطة بشارع جاب الله بحى أول المحلة

الغربية - محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع جاب الله بحى أول المحلة بطول 400 متر ومتوسط عرض 7 أمتار، استجابة لمطالب أهالى الشارع.

وأشار المحافظ إلى حرص كافة قيادات المحافظة وأجهزتها المختلفة على خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ونقل نبضهم وشكواهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات.

واكد الجندى، أن تطوير الشارع جاء لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين فى المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضارى اللائق، مؤكدا أن الشارع يخدم قطاع عريض من المواطنين ويساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات لتسهيل الحركة المرورية .



