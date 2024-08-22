محافظ الدقهلية خلال جولة مفاجئة على المخابز: أولوياتى جودة رغيف الخبز

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، بجولة مفاجئة علي المخابز البلدية بقرية ويش الحجر التابعه لمركز المنصوره، للتأكد من جودة الخبز المقدم والتقي بالمواطنين بالقريه واستمع إلي ارائهم حول الخدمات المقدمه لهم وفي المقدمه جودة الخبز والنظافه وأسعار السلع والمنتجات .

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وقال" المحافظ " إن من أولي أولوياتي هو ضمان جودة رغيف الخبز المقدم وصرفه لمستحقيه ، من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات الفنيه والشروط المطلوبة في رغيف الخبز .

وأشار اللواء مرزوق الي أن الأولوية لحاملي البطاقه الواحده واقصي حد للصرف بطاقتين للمواطن الواحد لضمان عدم حدوث أي زحام أو تكدس أمام المخابز .

وأكد المحافظ علي أن جولاته مستمرة علي جميع المخابز حتي عودة الانضباط إليها ووصول الدعم لمستحقيه ، والقضاء علي ظاهرة الإتجار بالخبز المدعم في السوق السوداء .

ووجه اللواء مرزوق لرئيس مركز ومدينة المنصوره ورئيس الوحدة المحلية باستمرار أعمال النظافة بالقريه ومراقبة الأسواق والإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات للمواطن الدقهلاوي .











