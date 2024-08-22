محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف ومجمعات الخدمات الزراعية والصناعية بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة بمدينة أرمنت تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع مد مرفق الصرف الصحي بقرية السلام بأرمنت، لخدمة نحو 26 ألف نسمة من سكان القرية وتوابعها بتكلفة 204 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من عدد 3 محطات رفع ( السلام الرئيسية ـ السلام الفرعية ـ حاجر ارمنت الغربي)، واستمع المحافظ لشرح حول نسب التنفيذ والتي وصلت الي 96% شبكات الانحدار و93% خطوط الطرد و 90% محطات الرفع للأعمال المدنية، وجاري استكمال توريد المهمات الكهروميكانيكية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام، والذي تم إنشاؤه على مساحة 330 متر بتكلفة حوالي 4 مليون جنيه ويضم خدمات الإرشاد الزراعي والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية لتقديم كافة الخدمة للمزارعين، واستكمل جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة بقرية السلام للوقوف على نسبة تنفيذه والتي وصلت إلى 80%، حيث يتم استكمال أعمال إنشاؤه علي مساحة 820 متر ليضم وعيادة تنظيم أسرة وفصول محو أمية مركز علاج طبيعي وصالة العاب رياضية وحضانات وورش تدريب ومعرض مفتوح بالاضافة الى غرف ادارية وصالات استقبال.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الصناعية بقرية السلام أحد مشروعات هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، والمقام علي مساحة 4200 متر وبتكلفة 20 مليون جنيه، ويضم عدد 8 ورش و3 معارض علي مساحة 1200 متر، كما تم ترفيق المجمع بالكامل وتجهيزه بورشتين تضم 39 ماكينة خياطة للمساهمة في خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية، وواصل المحافظ جولته بمدينة أرمنت بتفقد مشروع (سكن كريم) والذي يضم عدد 5 عمارات تم الانتهاء من انشاؤهم بتكلفة نحو 20 مليون جنيه وتضم العمارات 40 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق سيتم طرحهم قريباً وتبلغ مساحة الوحدة السكنية حوالي 96 متر .

واختتم المحافظ جولته بإفتتاح اولي مجمعات الخدمات الحكومية "إنشاء جديد" بقرية السلام التابعة لمركز ومدينة أرمنت، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر والتي تشمل انشاء عدد 13 مجمع خدمي حكومي بمركزي اسنا وارمنت بالمحافظة، والمجمع الذي تم افتتاحه وتشغيله تم انشاؤه على مساحة إجمالية 420 متر بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي. ويضم مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب سجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب بريد، مكتب تضامن اجتماعي، والوحدة المحلية ومجلس شعبي محلي..

ورافق المحافظ في جولته نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد وعلي عثمان رئيس مدينة ارمنت والدكتور ابراهيم رمضان رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالاقصر ، والمهندس هاني طايع رئيس منطقة تعمير الأقصر والمهندس اسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر والمهندس عبد الله بكري مدير العمليات بالجهاز.



متابعة المحافظ لمشروع سكن كريم فى مدينة أرمنت



جولة المحافظ بمحطة رفع صرف صحى السلام