محافظ أسوان: التؤامة مع مدينة أوزيتسا الصربية تساهم فى زيادة معدلات السياحية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن إقامة علاقة صداقة وتؤامة بين مدينة أسوان، ومدينة أوزيتسا الصربية ضمن اتفاقيات التعاون الثنائية التى تم توقيعها، بتشريف وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ونظيره رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش خلال زيارته لمصر يوليو الماضى، سيساهم بشكل مباشر فى زيادة معدلات الحركة السياحية الأوربية لساحرة الجنوب مع فتح آفاق جديدة للإستثمارات على أرضها.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم أيضاً تحقيق التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التراث الثقافى والفنى والتاريخى والتعليم والرياضة والتجارة والموارد البشرية والرعاية الصحية والتنمية السياحية والاستغلال المستدام لمصادر المياه الحرارية والإنتفاع منها.

وأضاف إسماعيل كمال، أن ذلك سيفتح الباب أمام الاستفادة من الخبرات الصربية فى إدارة المخلفات الصلبة وإعادة التدوير، فضلاً عن تعزيز الفرص الاستثمارية وزيارات المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين بين المدينتين، علاوة على تبادل المعلومات والمهارات فى مجالات الزراعة.

وأوضح، أن بنود الاتفاقية تضمنت كذلك تنظيم وتشجيع إقامة المعارض التجارية والسياحية والزراعية، والترويج للجولات الخاصة بالعروض الثقافية والمهرجانات المسرحية والموسيقية بكلاً من المدينتين، بالإضافة إلى تبادل ممثلى الجمعيات والأندية الثقافية خلال العطلات العامة والمهرجانات الرسمية.