محافظة أسوان تعقد اجتماعا لسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اجتماعاً لبحث سرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

حضر الاجتماع، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ومديرى التخطيط العمرانى والزراعة ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، وكافة الإدارات المختصة بتطبيق القانون بكل وحدة محلية وذلك لتوحيد الرؤى فى هذا الملف.

وفى بداية الإجتماع، نقل السكرتير العام توجيهات محافظ أسوان بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء شهادة البيانات ، وتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح ، والتنسيق المباشر مع الجهات صاحبة الولاية سواء داخل الحيز العمرانى المعتمد أو خارجه للإفادة عن موقف المخالفة المطلوب التصالح عليها.

وكلف السكرتير العام، بإعداد تقرير يومى بموقف الأعمال التى قامت بها الإدارات المختصة المتمثلة فى وحدة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية ، وإدارة الأملاك والمركز التكنولوجى بكل وحدة محلية للوقوف على مستوى الأداء بشكل مفصل ، والتدخل المباشر لسرعة إنهاء الإجراءات فى أقل وقت ممكن.