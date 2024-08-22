متستعجليش طفلك فى المشى.. وقوى عظامه بالرضاعة الطبيعية والبروتين

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة دلال عبد الوهاب بوبشيت، أستاذ مساعد في جامعه الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالخبر بالسعوديه، خلال المؤتمر العالمى لاعوجاج العمود الفقرى، المنعقد حاليا بالقاهرة، إن خلع الفخذ أثناء الولادة من الحوض هو نتيجة عيب خلقى بالحوض وليس نتيجة الولادة نفسها، حيث كان يعتقد الناس انه نتيجة سحب الطفل أثناء الولادة .

وقالت، ان طريقة العلاج تختلف من طفل لآخر حسب العمر، موضحة انه لابد من التدخل الجراحى بإرجاع الفخذ إلى مكانها من خلال كسر عظمه الفخذ موضحة أن الجراح هو الذى يحدد نوع الكسر حتى تكون العظام طبيعية وتكون فى مكانها الطبيعى حتى يستمر الحوض مع الطفل بدون عمليات أخرى طوال حياته اما اذا كانت الجراحة أو طريقة الكسر غير صحيحة يضطر الجراح لاجراء عملية أخرى لانه سيؤدى ذلك الى عدم اكتمال نمو الفخذ من جديد.

وتنصح السيدات الحوامل بالاهتمام بتناول مكملات الفوليك اسيد والكالسيوم وفيتامين د اثناء الحمل لتجنب حدوث العيوب الخلقية للطفل، وعليها الاهتمام بوضعية الطفل أثناء حمله أو وضعه "اللفة " بحيث لا تسبب له مشاكل بالعظام تظل معه طوال حياته كما يجب الاهتمام بتغذية الطفل تغذية سليمة باعطائه الاغذية المحتوية على فيتامين د مثل البروتين والبيض او مكملات فيتامين" د " لتقوية عظامه من بداية حياته.

تنصح الأمهات بعدم استعجال الطفل فى المشى، حتى يكون جاهزا للمشى عند سن سنة أو سنه ونصف، موضحة إن بعض الأمهات يريدون أن يمشى الطفل مبكرا عند سن 9 شهور وكأنه سيدخل " ماراثون" أو سباق، موضحة ان مشى الطفل فى السن المناسب يكون قد قويت عظامه، مضيفة إنه لابد من الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لإمداد الطفل بالمغذيات المطلوبة لنموه خلال العام الأول من عمر الطفل، ولابد من إعطائه بعض الأطعمة المعتمدة على البروتين مثل البيض والبروتين واللبن كامل الدسم خلال سنوات حياته الأولى، على أن تهتم أكثر بالبروتين عن الكربوهيدرات مثل المكرونة والأرز.

