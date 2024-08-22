ليبيا: تسليم أكثر من 49 ألف بطاقة انتخاب خاصة بانتخابات المجالس البلدية

طرابلس (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم الخميس، تسليم 49 ألفا و617 بطاقة ناخب خاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبى نقلا عن المفوضية فى بيان لها، فقد توزعت البطاقات بواقع 35 ألفا و434 بطاقة للرجال و14 ألفا و183 بطاقة للسيدات.

كما نشرت المفوضية على موقها الإلكتروني في وقت سابق اليوم نماذج واستمارات الترشح في الانتخابات البلدية.

والانتخابات التي تجري فى ليبيا هي الأولى منذ سنوات بعد أن فشل إجرائها في عدة مناسبات بسبب الازمات السياسية في البلاد.